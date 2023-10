Chemnitz trauert um Egmont Elschner: „Er vermochte es, Menschen zu verbinden“

Der Sozialdemokrat und Kulturpolitiker ist am Samstag überraschend gestorben. Bis zuletzt war er unter anderem Mitglied des Kulturforums der Sozialdemokratie, Vorsitzender des Kulturbeirates der Stadt Chemnitz, Vorsitzender des Vereins „Tage der Jüdischen Kultur“.

Chemnitz.

Egmont Elschner ist gestorben. Diese Nachricht hat am Wochenende in Chemnitz und Sachsen große Trauer ausgelöst. Der Sozialdemokrat und Kulturpolitiker wurde 1947 in Jena geboren. Er war Regisseur, Dramaturg und Intendant verschiedener Theater. Seit 1999 lebte er in Chemnitz. Sein Markenzeichen war der rote Schal, den er fast immer trug.