Chemnitz: Unbekannte brechen auf dem Sonnenberg und in Schloßchemnitz in mehrere Autos ein

Nach einer Einbruchserie an mehreren Autos auf dem Sonnenberg und in Schloßchemnitz ermittelt die Polizei, ob die Fälle Gemeinsamkeiten aufzeigen. Und sie warnt: Autofahrer sollten Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt in ihren Autos zurücklassen.

Am Dienstag und Mittwoch sind vermutlich mehrere Unbekannte in fünf Autos auf dem Sonnenberg und in Schloßchemnitz eingebrochen. Sie schlugen Seitenfenster ein und klauten Wertgegenstände. Ein VW-Transporter stand auf einem Parkplatz in der Straße Plasnitzwiese als Unbekannte eine Seitenscheibe zerstörten und Musikboxen sowie Campingzubehör...