Fußspuren überführen Randalierer in Chemnitz: 24-Jähriger beschädigt Autos im Lutherviertel

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch in der Nähe der beschädigten Autos festhalten. Die Spuren sind eindeutig.

Chemnitz.

In der Nacht zu Freitag stellte die Polizei einen 24-Jährigen, der mutmaßlich Fahrzeuge im Chemnitzer Lutherviertel beschädigt haben soll. Eine Frau hatte zuvor vier Personen gemeldet, die in der Uferstraße gegen Autos getreten haben sollen. Die Beamten kontrollierte die vier Personen in der Augustusburger Straße. Der 24-Jährige fiel dabei durch aggressives Verhalten auf und konnte später als alleiniger Tatverdächtiger ausgemacht werden. Auf einem VW fand die Polizei einen Schuhabdruck an der Seitenscheibe. Dieser überführte im Abgleich mit seinem Schuh den jungen Mann. An zwei Seats stellte die Polizei ebenso Tritt- sowie Kratzspuren fest. Sachschaden: rund 1200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (lmanz)