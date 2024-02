Chemnitz verzeichnet immer mehr illegale Müllablagerungen

Generell nimmt das Abfallaufkommen in der Stadt ab. Hinweise zu heimlichen Entsorgungen von Müll haben allerdings zugenommen, was auch mit einem Internetportal zu tun hat.

Leere Kanister auf alten Gleisen in Altchemnitz, Sperrmüll auf einem Parkplatz an der Augustusburger Straße oder alte Reifen am Gutsweg in Altendorf. Der Weg zu den fünf Wertstoffhöfen der Stadt ist einigen Chemnitzern offenbar zu weit; sie entsorgen ihren Müll einfach so am Straßenrand oder gleich im Grünen. Auch neben Mülltonnen stellen...