Chemnitzer Arbeitsmarkt: Deutlich mehr freie Stellen als vor einem Jahr

Besonders die öffentliche Verwaltung sucht Arbeitskräfte.

Chemnitz. Im Dezember ist die Arbeitslosigkeit minimal gesunken. Aktuell sind 10.603 Chemnitzer betroffen. Damit reduzierte sich die Arbeitslosigkeit von November auf Dezember um 35 Personen und liegt jetzt bei 8,5 Prozent. „Die Arbeitslosigkeit sank vorwiegend durch die Teilnahme von Arbeitslosen an Maßnahmen und weniger Arbeitslosmeldungen aus Beschäftigungsverhältnissen“, teilt die Agentur für Arbeit mit. Allerdings seien die Arbeitslosmeldungen Ende Dezember noch nicht enthalten.

Auf der anderen Seite steigt die Anzahl der gemeldeten Stellen. Arbeitgeber meldeten fast 30 Prozent mehr freie Plätze als vor einem Jahr. „Besonders in der öffentlichen Verwaltung registrierten wir ein deutliches Plus an neuen Stellen.“ (cma)