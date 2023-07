Chemnitzer Augenklinik bekommt neuen Chefarzt

Nach mehr als 17 Jahren an der Spitze der Klinik geht Katrin Engelmann in den Ruhestand. Ihr folgt ein Arzt, den sie schon aus seinen Studienzeiten kennt und der ein neues Fachgebiet etablieren will.

Die Augenklinik des Klinikums an der Flemmingstraße bekommt zum 1. August einen neuen Chefarzt. Professor Dr. Vinodh Kakkassery übernimmt die Leitung von Professorin Katrin Engelmann, die nach mehr als 17 Jahren als Chefärztin der Augenklinik in den Ruhestand geht, teilte das Klinikum am Freitag mit. Der Aufsichtsrat des Klinikums hatte den...