Chemnitzer Demonstranten fordern Frieden für Palästina

In Chemnitz haben Teilnehmende einer Kundgebung ein Zeichen für Frieden in Palästina gesetzt. Der Protest verlief laut Polizei friedlich.

Unter dem Motto „Frieden für Palästina - Freiheit für alle Völker“ haben am Samstagnachmittag über 100 Personen am Roten Turm in Chemnitz demonstriert. Laut Polizei verlief der Protest friedlich, in der Spitze waren es demnach 135 Demonstrierende.