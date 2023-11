Chemnitzer Feuerwehr muss am späten Dienstagabend ausrücken

An der Beckerstraße in Kapellenberg hatte eine Laube Feuer gefangen. Nun ermittelt die Polizei.

Feuerwehr und Polizei sind am späten Dienstagabend zu einem Brand in den Stadtteil Kapellenberg ausgerückt. Dort hatte eine Gartenlaube an der Beckerstraße Feuer gefangen. Die Rettungskräfte waren gegen 22.30 Uhr zu dem Einsatz gerufen worden. Dennoch konnten die Feuerwehrleute ein Ausbrennen der Laube nicht verhindern. Menschen befanden sich...