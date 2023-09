Chemnitzer Feuerwehren rücken in einem Jahr mehr als 1000-mal wegen Fehlalarmen aus

Die Einsatzzahlen der Berufsfeuerwehr und der 15 freiwilligen Feuerwehren der Stadt haben sich deutlich erhöht. Mehr als 200 Menschen konnte das Leben gerettet werden. Ein Einsatzbereich bereitet Sorge, brennende E-Autos sind es aber nicht.

Wenn in der Galerie Roter Turm ein Feueralarm losgeht, dann rückt die Chemnitzer Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus. In dem Gebäude beginnt die Evakuierung. Kunden, Verkäufer und Verkäuferinnen - alle müssen raus. Immer wieder kommt es an dem Einkaufszentrum und vielen anderen Gebäuden in der Stadt zu solchen Einsätzen. Nicht immer...