Chemnitzer Freibad-Check: Der einzige Zehn-Meter-Sprungturm steht in Hartmannsdorf

„Freie Presse“ stellt in diesem Sommer Freibäder in und um Chemnitz vor. Wodurch zeichnet sich jedes Bad aus und was dürfen Wasserratten in den Ferien nicht verpassen? Heute: das Bad in Hartmannsdorf.

Regnerisches und kühles Wetter hielt in den vergangenen Tagen die meisten Menschen vom Freibadbesuch ab. Im Naturbad in Hartmannsdorf ließen es sich aber einige Stammgäste nicht nehmen, trotzdem einige Bahnen im 50-Meter Becken zu schwimmen. Ein Vorteil des Bades mit einem Schwimmerbereich in nahezu olympischer Größe, 600 Quadratmeter...