Chemnitzer Grüne fordern Verbotszonen für Feuerwerk in der Stadt

Es ist regelmäßig die lauteste Nacht des Jahres. An Silvester werden in Chemnitz wie überall in Deutschland Raketen, Böller und Feuerwerksbatterien gezündet. Was manchmal schön anzusehen ist, hat eine Reihe negativer Begleiteffekte: Schwere Verletzungen oder Brände durch unsachgemäße Handhabung der Pyrotechnik, hohe Konzentrationen...