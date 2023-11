Chemnitzer Ideen aus Holzfaser gegen kalte Winter

"Warum arbeiten sie nicht?" Das ist eine Frage, die in den Sozialen Medien in Bezug auf ukrainische Geflüchtete immer wieder gestellt wird. Und tatsächlich: In Sachsen ist aktuell nur jeder vierte ukrainische Geflüchtete erwerbstätig, in Chemnitz sind es besonders wenige. Aber woran liegt das? Ein Besuch im "Ukraine-Haus" in Chemnitz gibt Antworten, die ernüchternd sind.