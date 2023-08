Chemnitzer Polizei stellt erneut illegal eingereiste Personen fest

Die Personen kamen aus Afghanistan und Syrien. Die Ermittlungen laufen.

Der Polizei sind erneut illegal eingereiste Personen auch in Chemnitz ins Netz gegangen. So konnten am Sonntag an der Zentralhaltestelle nach Hinweis eines Busfahrers durch eine Streife sechs Syrer und ein Afghane festgestellt werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen. Am Dienstagmorgen wurden dann bei der Kontrolle eines...