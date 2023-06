Chemnitzer Schüler fordern konsequente Mülltrennung in ihren Schulen

Als junger Mensch Einfluss nehmen auf Entscheidungen, die für die eigene Stadt getroffen werden, ist hierzulande nicht so einfach. Erst ab 18 Jahren dürfen junge Erwachsene auch in Chemnitz bei Kommunalwahlen ihre Stimme abgeben. In den Nachbarbundesländern Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg ist das bereits ab 16 Jahren möglich.