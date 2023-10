Chemnitzer Sensationsfund: Bleibt die Mikwe für Besucher für immer unerreichbar?

Die Ideen für eine Präsentation des Fundes in der Stadt gehen auseinander. Während die Archäologen das Denkmal virtuell vor Ort zeigen wollen, hat die Bürgermeisterin eine andere Idee.

Sie könne sich noch sehr gut an den Tag erinnern, an dem sie vom Fund der Mikwe bei Grabungsarbeiten in Chemnitz erfahren habe, sagte die Leiterin des Landesamtes für Archäologie, Regina Smolnik, am Donnerstagabend bei einer Podiumsdiskussion zur Zukunft und zur Präsentation des Sensationsfundes im Rathaus. „Es war ein schöner Moment.“...