Chemnitzer Studentin kämpft auf Island gegen den Plastikmüll

Wenig Einwohner, wenig Tourismus und trotzdem allerhand Müll – am Strand und im Meer von Island nimmt Plastikabfall zu. Johanna Franke will das ändern. Sie räumt nicht nur Strände auf, sondern regt auch zum Nachdenken an.

Wer an Island denkt, dem kommen vermutlich weite Natur, Vulkane, Gletscher oder Geysire in den Sinn. Ein grünes, sauberes Land. Mit nur etwa 370.000 Einwohnern und bis jetzt wenig Touristen ist es frei von Menschenmassen. Was es allerdings in Massen gibt, ist Müll. „Es ist wirklich erstaunlich, wie viel man davon hier findet“, sagt Johanna... Wer an Island denkt, dem kommen vermutlich weite Natur, Vulkane, Gletscher oder Geysire in den Sinn. Ein grünes, sauberes Land. Mit nur etwa 370.000 Einwohnern und bis jetzt wenig Touristen ist es frei von Menschenmassen. Was es allerdings in Massen gibt, ist Müll. „Es ist wirklich erstaunlich, wie viel man davon hier findet“, sagt Johanna...