Chemnitzer Wanderführer ist der Vergangenheit des Zeisigwaldes auf der Spur

Weil es bei der Sanierung denkmalgeschützter Bauten oft an geeignetem Material fehlt, gibt es Überlegungen, an traditionellem Ort wieder den für die Region typischen Porphyrtuff abzubauen. Ein junger Steinmetz-Meister aus Chemnitz will Nägel mit Köpfen machen. Das Rathaus zeigt sich gesprächsbereit.