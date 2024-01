Chemnitzer Weihnachtsbaum ist Geschichte

Stück für Stück ist der größte Weihnachtsbaum in Sachsen am Montag verschwunden. Auch die restliche Deko wird wieder eingepackt.

Nun ist die Weihnachtszeit in Chemnitz offiziell vorbei. Am Montag haben Mitarbeiter des Grünflächenamtes den Weihnachtsbaum auf dem Markt abgetragen. „Durch den Marktbrunnen ist es nicht mehr möglich, den Baum im klassischen Sinne zu fällen“, so eine Rathaussprecherin. Zuerst wurden die Äste vom Stamm entfernt, danach die Baumspitze...