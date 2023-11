Chemnitzer Weltecho wird zum Quizzer-Mekka

Am 25. November treffen sich Quizwütige aus ganz Mitteldeutschland in Chemnitz zum Wettkampf. Es gilt, Fragen auf Zeit und in verschiedenen Kategorien zu beantworten.

Köpfe werden rauchen, wenn sich demnächst Quizliebhaber im Weltecho treffen: Der Deutsche Quiz-Verein veranstaltet dort seine Mitteldeutsche Meisterschaft. Mitmachen darf jeder, der Spaß an kniffligen Fragen hat. Teilnehmer unter 20 Jahren können sogar kostenlos antreten, alle anderen zahlen zwischen 8 und 15 Euro, je nachdem wie viele...