Chemnitzer werden mit Verdienstorden der Bundesrepublik geehrt

Mit dem Orden werden Menschen geehrt, die sich in besonderer Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Zwei Chemnitzer sind unter den Preisträgern. Den Preis erhalten sie vom Ministerpräsidenten.

Zwei Chemnitzer werden in der nächsten Woche in Dresden mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Übergeben wird dieser stellvertretend von Ministerpräsident Michael Kretschmer. Einer der Preisträger ist Reinhard Erfurth. Der 78-Jährige wird für seinen Einsatz für den Beruf des Ingenieurs im Freistaat geehrt. So...