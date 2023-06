Chemnitzerin bei "Arctic Warrior": Eiskalte Powerfrau, die anderen Mut machen will

Ohne Campingausrüstung, nur mit einem erfahrenen Soldaten an der Seite: Fünf Tage hat Lorena Bombik so in arktischer Kälte ausgehalten. Grund war ein Wettstreit, der nichts für schwache Nerven ist.

Verschneite Weiten. Zivilisation kilometerweit entfernt. Das Essen besteht aus Kartoffeln, Möhren, zwei Snickers und Angelködern. Zelt? Fehlanzeige, nur ein Zeltplane, dazu Isomatte, Schlafsack, Biwack, Rentierfell und Messer und Feuerstein. Was wie ein Überlebenstraining klingt, ist das jüngste Abenteuer der Wahl-Chemnitzerin Lorena Bombik. Die...