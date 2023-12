Coming Home: Chemnitzer Unternehmen werben um Rückkehrer – mit Erfolg?

Über mehrere Tage hinweg haben Firmen aus der Region sich um Fachkräfte und neue Mitarbeiter bemüht, auf einem verlängerten Weihnachtsmarkt. Eine erste Bilanz der Premiere.

Gute-Laune-Musik dröhnt aus den Boxen, Glühweinduft liegt in der Luft. Im Erzgebirgsdorf auf dem Düsseldorfer Platz im Herzen von Chemnitz erinnert am letzten Öffnungstag vieles an den eine Woche zuvor zu Ende gegangenen Weihnachtsmarkt.