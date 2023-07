Da kommt selbst der Kultusminister: Millionenprojekt im Erzgebirge gestartet

Blauer Himmel, Sonnenschein und gut gelaunte Kinder: In gelben T-Shirts standen Mädchen und Jungen aus der Kita Pünktchen auf der perfekt vorbereiteten Baustelle in Neukirchen. Diese liegt direkt an der Staatsstraße zwischen Stollberg und Chemnitz. Der Nachwuchs hatte bunte Luftballons in der Hand. In Nachbarschaft zum Gewerbegebiet und in der...