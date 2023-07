Darf man mutmaßlicher Mörder gedenken? Debatte um neue Infotafel an Faschismus-Mahnmal in Limbach-Oberfrohna

Am Mahnmal für die Opfer des Faschismus im Rathauspark in Limbach-Oberfrohna wurde eine neue Infotafel eingeweiht. Der Verein „L.O.s geht‘s“ hat die äußerlich unscheinbare Plakette am Freitag der Öffentlichkeit präsentiert. Hinter ihr verbirgt sich eine jahrelange Debatte um das richtige Gedenken.