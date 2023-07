Das erste Jahr eines Gymnasiums in Chemnitz: Herr Gebhardt und seine 17 Schüler

Es sind die ersten Sommerferien am Stefan-Heym-Gymnasium in Chemnitz. Im August 2022 eröffnete die Schule gleich in der Nähe des Schlossteiches. Sie ist in Trägerschaft des privaten Bildungsdienstleisters F+U Sachsen, der bereits mehrere Einrichtungen in der Stadt betreibt. Das Besondere: Die Schule hat eine internationale Ausrichtung. Neben...