„Das ist ein sozialer Brennpunkt“: Sportladen im Chemnitzer Zentrum schließt

Im Geschäft Wear Wolf neben der Galerie Roter Turm werden die letzten Waren verkauft, demnächst ist Schluss. Der Inhaber begründet das mit geändertem Verkaufsverhalten – und der Sicherheitslage im Zentrum.

Seit 2011 unterhält Matthias Wolf in der Richard-Möbius-Straße einen Sportladen. Wobei diese Bezeichnung nicht ganz korrekt ist. Die Mitarbeiter des „Wear Wolf“ verkaufen und passen auch Orthopädietechnik an, Wolf selbst ist Orthopädietechnik-Meister. Der Schwerpunkt des Chemnitzer Geschäfts lag in den vergangenen Jahren aber im Verkauf...