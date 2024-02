Schließung des Rewe am Chemnitzer Wall: Wo wird der Markt zukünftig zu finden sein?

Im Frühsommer plant das Unternehmen den Wall zu verlassen. Im Juni soll der Markt an anderer Stelle in der Innenstadt eröffnen. Erstmals nennt das Unternehmen auch die Gründe für den Wegzug vom Wall.

Chemnitz. Dass der Rewe-Markt Am Wall in der Chemnitzer Innenstadt geschlossen werden soll, stand bereits fest. Nun ist auch bekannt, wann und wo der Einkaufsmarkt zukünftig zu finden sein wird. Am 13. Juni soll laut Unternehmenssprecherin Nadja Keller der neue Standort am Getreidemarkt eröffnet werden. Etwa einen Monat vorher wird Rewe aus den Räumlichkeiten am Wall ausziehen.

Als Grund für den Umzug nennt Keller unter anderem Platzgründe. „Die Einkaufsgewohnheiten und Wünsche unserer Kunden haben sich stark gewandelt, zudem sind sie immer vielfältiger. Da der derzeitige Markt mit Blick auf das gewachsene Sortiment und die begrenzte Verkaufsfläche zeitgemäßen Ansprüchen nicht mehr entspricht, ist der Umzug erforderlich“, sagt Keller. Insbesondere bei Obst, Gemüse, Bio-Lebensmitteln sowie vegetarischen, veganen und regionalen Lebensmitteln sei das Sortiment immens gewachsen. Am Getreidemarkt soll den Kunden ein erweiterter Service geboten werden. So wird es neben 90 Parkplätzen in der Tiefgarage des Gebäudekomplexes unter anderem Bedientheken für den Kauf von Fleisch und Wurst geben. Neben den klassischen Bedienkassen soll es mehr Self-Checkout-Terminals geben. Mit Hilfe von „Scan&Go“ können die Kunden zukünftig bereits beim Gang entlang der Regale die Produkte scannen. „Bezahlt wird dann an einer Expresskasse“, sagt Keller. Ob auch die zahlreichen Konflikte am Wall in unmittelbarer Umgebung zum Supermarkt ein Grund für die Schließung seien, dazu äußerte sich die Geschäftsleitung in der Vergangenheit nicht. Rewe ist jedoch nicht der einzige Laden, der den Chemnitzer Wall verlässt. Auch der Sportladen „Wear Wolf“, in dem auch Orthopädietechnik verkauft und angepasst wird, wird in den nächsten Wochen schließen. Derzeit läuft der Abverkauf. Inhaber Matthias Wolf begründete den Wegzug neben einem veränderten Kaufverhalten auch mit der schwierigen Sicherheitslage am Wall.

Rewe zukünftig neben Hotel und Tagespflege

Das Mehrzweckgebäude am Getreidemarkt, in dem Rewe zukünftig zu finden sein wird, soll Ende Frühjahr fertig sein, sagt Ralf Knörnschild von der Firma Rebo-Consult. Über dem Rewe-Markt wird die Hotelkette Limehome einziehen. Zudem sollen in dem Neubau altersgerechte Wohnungen vermietet werden und die Diakonie eröffnet eine Tagespflege. (grun/cma/lumm)