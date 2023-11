Der Chemnitzer Bärenbrunnen kehrt zurück

Vor mehr als 100 Jahren – genau 1914 – entstand der Bärenbrunnen von Chemnitz. Dann wurden die Bären gestohlen. Eine private Initiative bringt ihn nun wieder. Am Samstag ist es soweit.

Nach dem Klapperbrunnen am Busbahnhof kehrt in diesem Jahr ein weiteres Wasserspiel zurück. Am Samstag wird der neue Bärenbrunnen eingeweiht. Sein Standort wird am Getreidemarkt sein, in der Nähe der Börnichgasse. Die Geschichte des Bärenbrunnes geht ins Jahr 1914 zurück. Damals entstand die Plastik der drei Bärenkinder. Zum ersten Mal zu...