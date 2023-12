Der Chemnitzer Sonnenberg: Problemviertel? Neues Gastroviertel!

Binnen kurzer Zeit haben sich mehrere Restaurants auf dem Sonnenberg angesiedelt. Ein Gastronom, der dem Viertel schon lange treu ist, freut sich über die Belebung. Teil 4 der Sonnenberg-Serie.

Georgy Sidorenko will keine kleinen Brötchen backen. Sein Ziel ist klar: „Wir wollen gleich in die oberste Liga.“ Ende Oktober hat er ein Restaurant an der Fürstenstraße/Ecke Markusstraße auf dem Sonnenberg eröffnet. Es heißt wie er: „Sidorenko“. Es bietet gehobene osteuropäische Küche, vor allem aus Russland und der Ukraine. Die...