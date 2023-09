Der extrem scharfe Chip im Selbstversuch – und was nun dringend nötig ist

Es war ein Versehen und keinesfalls Absicht, den „Hot Chip“ zu essen. Der Hunger nach einem langen Arbeitstag war groß und auf einem Tisch in der Redaktion lag die rot-gelbe Chip-Verpackung mit der feuerspeienden Chilischote und den Flammen. Nichts, was mich wunderte. Vielleicht eher, dass in der Box ein Handschuh lag und nur ein Chip. Aber...