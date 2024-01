Die beliebtesten Babynamen in Chemnitz beginnen mit einem „E“

2903 Kinder sind im vergangenen Jahr in Chemnitz zur Welt gekommen. Die Jungs hatten eindeutig die Nase vorn. Im Vergleich zu Jahr 2022 wurden aber deutlich weniger Geburten registriert.

In der Stadt sind im vergangenen Jahr 2903 Kinder zur Welt gekommen. Diese Zahl veröffentlichte das Rathaus am Montag. 1516 Jungen und 1387 Mädchen erblickten das Licht der Welt in Chemnitz. 69-mal waren es Zwillinge. Damit hat sich die Anzahl der Geburten im Vergleich zum Vorjahr deutlich verringert. Zum Vergleich: 2022 wurden in Chemnitz 3141...