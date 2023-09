Die berühmte Titanic-Kultszene: Burgstädter zaubern sie auf Pferderücken

Mia Frenzel (links) und Lilly Treml zeigen die berühmte Szene aus dem Titanic-Film auf Warmblut Ive. Gäste können am Samstag von 8.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 8.30 bis 16 Uhr die Wettkämpfe an der Peniger Straße in Burgstädt verfolgen. Bild: Toni Söll