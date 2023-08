Die Bläserphilharmonie mit den Besten von Morgen: Talente aus ganz Sachsen in Chemnitz zu Gast

Die Junge Bläserphilharmonie Sachsen ist in der Stadt. Konzertreisen führen die Musikerinnen und Musiker in die ganze Welt. Am Samstag treten sie in Chemnitz auf.

Trompete, Posaune, Tuba, Waldhorn, Fargott, Klarinette – die Junge Bläserphilharmonie Sachsen weilt derzeit in Chemnitz und mit ihr 50 junge Nachwuchsmusiker und -musikerinnen aus ganz Sachsen. Sie sind zwischen 14 und 27 Jahre alt und gehören zu den Besten an ihren Instrumenten. Auch zwei Chemnitzer sind aktuell Teil der Jungen...