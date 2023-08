Die Chemnitzer Messerstecherei von 2018: Ein Puzzle mit fehlendem Schlussstein

Die Münchner Strafverteidigerin Lang hatte ihr Mandat bereits vor Prozessstart ernst genommen - auch öffentlichkeitsträchtig außerhalb des Gerichts. Im Angesicht der Chemnitzer Ausschreitungen von 2018 hatte sie zunächst eine Verlegung des Prozesses in ein anderes Bundesland verlangt. Der Bundesgerichtshof sah das als unbegründet. Doch verlegte Sachsens Justiz den Prozess immerhin von Chemnitz nach Dresden - in den sonst für Terrorprozesse genutzten Hochsicherheitssaal. Tumulte oder Ausschreitungen gab es beim Prozess zu keinem Zeitpunkt.

Einen "traurigen Tag für den Rechtsstaat" hatte Alaa S.' Verteidigerin Ricarda Lang nach dem Landgerichtsurteil beklagt (zufällige Namensgleichheit mit der Vorsitzenden der Grünen). Gleich mehrere Leitmedien bundesweit stimmten zu. Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" lag Lang mit seiner Einschätzung am nächsten und schrieb gar von einem "schwarzen Tag für den Rechtsstaat". Angeblich sei Alaa S. ohne hinreichende Beweislage eher stellvertretend für den eigentlichen Täter verurteilt worden, hieß es. Was war passiert?

Ein gemeinschaftlicher Totschlag war es, weil es ja noch jenen international gesuchten, bis heute flüchtigen mutmaßlichen Haupttäter Farhad Ramazan Ahmad gibt. In der Nacht zum 26. August 2018 hatte der 22-jährige Iraker den für Daniel H. tödlich endenden Streit erst angezettelt. Sein Mittäter rechtskräftig verurteilt, der vermutliche Haupttäter aber noch gar nicht zur Verantwortung gezogen. So zwiespältig ist es um die juristische Aufarbeitung jener Messerstecherei bestellt, die die Chemnitzer Ausschreitungen von 2018 ausgelöst hatte.

Die drei Sätze des Urteils am Bundesgerichtshof mochten sachlich klingen, doch sie schallten wie Ohrfeigen: "Die Revision des Angeklagten ist unbegründet. Das Urteil hält sachlich-rechtlicher Überprüfung stand. Dies gilt insbesondere für die Beweiswürdigung." Ohrfeigen - zumindest auf den Ohren derer, die acht Monate zuvor einen durch die ganze Republik hallenden Aufschrei der Empörung angestimmt hatten. Empörung angesichts des Schuldspruches, den das Landgericht Chemnitz fast exakt ein Jahr nach der zu sühnenden Tat gegen den 24-jährigen Syrer Alaa S. gesprochen hatte: neuneinhalb Jahre Haft wegen gemeinschaftlichen Totschlags an dem 35-jährigen Chemnitzer Daniel H. und wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung an dem überlebenden Opfer Dimitri M. (zur Tatzeit 38).

Zum Auftakt wollte die Verteidigerin dann auch der Gesinnung der Schöffen auf den Zahn fühlen. Um Voreingenommenheit der aus der Bevölkerung stammenden Laienrichter abzuklopfen, legte Lang einen langen Katalog an Fragen vor wie: Sind Sie Mitglied der AfD? Mitglied von Pro Chemnitz? Sympathisant einer dieser Parteien? Haben Sie sich öffentlich, etwa in Leserbriefen, gegen Flüchtlinge ausgesprochen? Haben Sie an Pegida-Demonstrationen oder den Demonstrationen nach dem 26. August teilgenommen? Haben Sie am Tatort Blumen oder Kränze abgelegt? Und noch viel mehr. "Weder aus rechtlicher noch aus tatsächlicher Sicht" sah das Gericht Anlass, die den Berufsrichtern zur Seite stehenden Schöffen zum Beantworten all der Fragen zu verpflichten. Antrag abgelehnt.

Im Prozess versuchte die Verteidigerin, eine Aussage des Hauptzeugen der Anklage zunächst komplett zu verhindern. Als das misslang, setzte sie an, die Glaubwürdigkeit des Zeugen zu erschüttern. Drei weitere Zeugen, die ebenfalls Alaa S.' Tatbeteiligung geschildert hatten, ließ Lang bei Interviews unter den Tisch fallen. So konsequent, dass zumindest unregelmäßig anreisende Prozessbeobachter Langs ureigene Beweiswürdigung, es gebe nur einen Zeugen für die Beteiligung von Alaa S., unreflektiert übernahmen.

Morddrohung gegen den Hauptzeugen aus dem Umfeld des Angeklagten

So viel immerhin stimmte: Der Dönerkoch Younis al N., der die Tat vom Durchreichefenster des Alanya-Dönerlokals in der Chemnitzer Innenstadt beobachtet hatte, hatte in Polizeivernehmungen widersprüchliche Aussagen gemacht. Die "stechenden Bewegungen" des Angeklagten, die Younis al N. in der ersten Vernehmung beschrieben hatte, wurden in seiner späteren Darstellung zu Schlägen. Doch ging das Gericht diesem Widerspruch im Detail nach: Zum einen, indem es auch die Vernehmer vernahm. Ihnen gegenüber hatte der Zeuge die "stechenden" Bewegungen zunächst nicht nur beschrieben. Er hatte sie vorgeführt - mit von unten erfolgendem Schwingen. Eine Bewegung, die so gar nicht zu Fausthieben oder Schlägen passen wollte. Ein Messer gesehen zu haben, hat der Zeuge nie behauptet. Bei einem Abstand von 56 Metern vom Tatgeschehen hätte ihn wohl eher das tatsächlich unglaubwürdig gemacht.

Zum anderen klärte das Gericht auf, wie es zu Younis al N.s Widersprüchen gekommen war. Im Prozess erörterte man, wie der Zeuge von Freunden des Angeklagten bedrängt, wie er geschlagen worden war. Wie ihm sogar gedroht wurde, ihn umzubringen, wenn er seine Aussage nicht zurückziehe. Im Gerichtssaal kamen noch rechtliche Drohungen der Verteidigerin hinzu. Ricarda Lang legte nahe, der Zeuge möge nach dem vorherigen Lavieren die Aussage lieber verweigern, um sich nicht selbst wegen Falschaussage der Strafverfolgung auszusetzen. Als sie die Aussage so nicht verhinderte, setzte Lang zur Diskreditierung des Zeugen an. In Auftritten außerhalb des Gerichts ließ sie jene drei Zeugen gern weg, die - wie Younis al N. - den Angeklagten als am Angriff auf Daniel H. beteiligt beschrieben hatten. Die Aussagen von Nawid P., Aiman R. und Philipp S. machten nicht Younis al N., sind machten eher den Angeklagten Alaa S. unglaubwürdig. Konkret, als dieser gegen Ende des Prozesses beteuerte, gar nicht dabei gewesen zu sein. Das schilderte Alaa S. nicht im Gerichtssaal. Dort hatte er konsequent geschwiegen. Tage vorm Urteil gab er aus der Untersuchungshaft heraus ein TV-Interview. Öffentlicher Druck bis zum Schluss. Seine Verurteilung wendete das nicht ab.

Politische Dimensionen und verbogene Realität