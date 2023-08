Stadt auf Bewährung: Wie die rechten Ausschreitungen von 2018 Chemnitz verändert haben

In der Nacht zum 26. August eskaliert am Rande des Chemnitzer Stadtfestes ein Streit, bei dem Daniel H. durch mehrere Messerstiche getötet wird. Als sich Falschmeldungen über den Tathergang verbreiten, kommt es in der Stadt mehrere Tage lang zu rechten Ausschreitungen. Die Bilder aus Chemnitz gehen um die Welt, die Stadt erlebt aufgewühlte...