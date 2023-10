Die Gender-Debatte: Wie eine Lesung in Chemnitz zur Diskussion wurde

In der Villa Esche war in dieser Woche die Genderforscherin und Pinkstinks-Gründerin Stevie Schmiedel zu Gast. Ihr Ziel ist es, auch mit kritisch eingestellten Menschen ins Gespräch zu kommen.

Generisches Maskulinum, männliche und weibliche Formen, Sternchen, Doppelpunkt oder Unterstrich ... - in Deutschland wurde wohl zuletzt bei der großen Rechtschreibreform 1996 so viel über Sprache diskutiert wie jetzt beim Thema Gendern. Eine hitzige Debatte, der sich auch die Villa Esche stellte. Am Dienstagabend war mit Genderforscherin und...