Die Schrauber aus dem Chemnitztal: Werkstatt statt Gasthof

Der Landgasthof in Köthensdorf ist seit Jahren geschlossen. Jetzt hat der neue Eigentümer junge Leute ins Boot geholt. Das gefällt nicht jedem.

Autos parken vor dem Haus an der Köthensdorfer Hauptstraße. An der Fassade der Schriftzug Landgasthof Köthensdorf. Alles sieht so aus, als wenn man mittags hier einkehren kann. Der Eingang ist aber verschlossen. Ein Schild verweist auf den neuen Mieter: Ostside-Tuning. Das ist ein Klub von Schraubern zwischen 18 und 54 Jahren, die ihr Hobby in...