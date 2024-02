Die TU-Botschafterin aus der Oberpfalz: Warum Chemnitz nicht nur mit billigen Mieten bei Studierenden punktet

Als ehrenamtliche Botschafterin für die TU Chemnitz präsentiert Angelina Wettinger den Studienstandort auch nach außen. Das erregte sogar das Interesse des Nachrichtenmagazins „Spiegel“. Warum die Oberpfälzerin sich in Chemnitz total wohlfühlt und was sie Kritikern entgegensetzt.

Als Angelina Wettinger ihren Freunden und ihrer Familie erzählte, dass sie in Chemnitz studieren will, erntete sie verwunderte Blicke. „Sind da nicht alle rechts?“, schlug ihr aus dem Kreise ihres Umfelds entgegen. Doch darüber hatte sich die 22-Jährige gar keine Gedanken gemacht. „Ich habe nie darüber nachgedacht, wo ich studieren will,...