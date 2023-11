Diskussion in Limbach-Oberfrohna: Stadtrat lehnt Erhöhung der Hundesteuer ab

23 Jahre wurde die Hundesteuer in Limbach-Oberfrohna nicht erhöht. Die Stadtverwaltung wollte nun eine Erhöhung von 45 Prozent durchsetzen – und scheiterte.

Gute Nachricht für Hundebesitzer in Limbach-Oberfrohna – die Hundesteuer wird nicht erhöht. In der Stadtratssitzung am Montag stand eine mögliche Erhöhung auf der Agenda des Gremiums. Laut Oberbürgermeister Gerd Härtig (Freie Wähler) habe man in der Stadt 23 Jahre eine Erhöhung verschlafen. Dadurch müsse diese nun umso höher ausfallen....