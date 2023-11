Do-it-Yourself-Weihnachten: Wo in Limbach-Oberfrohna kreative Geschenke selbst hergestellt werden können

Im Rahmen des Maker-Advent der Kulturhauptstadt 2025 finden in Limbach verschiedene Weihnachtsworkshops statt. Dabei können Besucher auch lernen, wie man Geschenke nachhaltig verpackt.

Die Kulturhauptstadt 2025 wirft ihre Schatten voraus – auch in Limbach-Oberfrohna. Ab dem kommenden Wochenende findet erstmals der Maker-Advent in der Kulturregion statt. Das Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna beteiligt sich mit zwei kreativen Projekten, bei denen die Besucher Weihnachts- und Nikolausgeschenke selbst herstellen können: