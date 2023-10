Drogen, Diebstahl, Körperverletzung: Warum ein Chemnitzer vor Gericht glimpflich davonkommt

Ein 36-Jähriger musste sich vor Gericht für mehrere Diebstähle verantworten, bei denen er rucksackweise Waren mitgehen ließ. Die wollte er verkaufen, um seine Drogensucht zu finanzieren.

Es war am frühen Nachmittag, im September vor einem Jahr. Der heute 36-Jährige stand unter Drogen. Crystal. Er brauchte Nachschub und Dinge, die er zu Geld machen konnte. In einem Supermarkt füllte er seinen Rucksack mit Flaschen hochprozentigen Alkohols im Wert von 170 Euro. An der Kasse legte er lediglich eine Cola aufs Band und wollte aus...