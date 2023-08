Drogen und Schwarzarbeit: Polizei und Zoll durchsuchen Imbisse in Chemnitz

Schwerpunkt der Razzia mit mehr als 100 Einsatzkräften waren die Stadtteile Sonnenberg und Schloßchemnitz.

Wegen des Verdachts auf Drogenhandel und Schwarzarbeit haben 119 Einsatzkräfte von Polizei und Zoll am Mittwochmittag vier Imbisse und einen Getränkehandel auf dem Sonnenberg und in Schloßchemnitz sowie Wohn- und Geschäftsräume im Stadtgebiet durchsucht, teilten die Polizeidirektion Chemnitz und das Hauptzollamt Erfurt am Nachmittag in einer...