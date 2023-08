Drogenfunde in einem Gewächshaus und in einer Wohnung

Im Ortsteil Borna-Heinersdorf stellte die Polizei insgesamt zehn Cannabispflanzen, getrocknetes Marihuana sowie Konsumutensilien und Bargeld sicher.

Bei einer Durchsuchung hat die Polizei am Montag im Ortsteil Borna-Heinersdorf insgesamt zehn Cannabispflanzen, getrocknetes Marihuana sowie Konsumutensilien und Bargeld sichergestellt. Zuvor hatten die Beamten eine Drogenplantage in einer Kleingartenanlage nahe der Wittgensdorfer Straße inspiziert. Dort bemerkten sie in einem Gewächshaus zehn...