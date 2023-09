Ein Jahr nach der Flut in Adorf: „Das vergisst man nicht“ – wenn Einsatzkräfte plötzlich machtlos sind

"Wären sie losgelaufen, hätte sie das Wasser erwischt"

Als Rico Bochmann in seinem Heimatort eintrifft, haben die 38 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Adorf gemeinsam mit den Wehren umliegender Orte bereits einen kräftezehrenden Einsatz hinter sich. Es war Dienstagmittag als es in Adorf zu regnen begann. Zunächst leicht. Plötzlich immer stärker. Der Regen prasselte auf die Felder. Der Boden war trocken, konnte das viele Wasser nicht aufnehmen. Also suchte sich das Wasser seinen Weg durch Adorf. Transportierte den Schlamm der Felder mit sich. Der Dorfbach konnte das Wasser nicht halten. Die Rohre, in denen der Bach unterirdisch fließt, hielten der Wasserkraft nicht stand. Die Schlammwelle riss alles mit sich. Haustüren, Gartentische, Gewächshäuser und sogar Autos schwammen durch den Ort. Teilweise saßen die Menschen noch in ihren Fahrzeugen. Unter ihnen Eltern, die ihre Kinder aus der Grundschule abholen wollten. Einige Kinder waren kurz davor, sich auf den Heimweg zu begeben, wurden gerade noch rechtzeitig aufgehalten. "Wären sie losgelaufen, hätte sie das Wasser erwischt", sagt Bochmann. Für die Einsatzkräfte habe das Retten von Menschen zunächst oberste Priorität gehabt. Eine Person war in einem Keller eingeschlossen, andere in ihren Autos. Die Feuerwehrmänner halfen, wo sie konnten. Und das, obwohl viele von ihnen nicht wussten, ob ihre eigenen Häuser noch standen.

Einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht

Nach einer halben Stunde war alles vorbei. Die Aufräumarbeiten begannen. "Wir haben Straßen sauber gemacht und Keller freigepumpt", sagt der Wehrleiter. Der ganze Ort packte mit an. Gegen 23 Uhr beendeten die Kameraden ihren Einsatz. Am nächsten Morgen um 9 Uhr ging es weiter. Insgesamt fünf Tage waren Bochmann und seine Kameraden im Einsatz. "Nach dem Hochwasser 2013 dachte ich, es kann nicht schlimmer werden. Dann kam der 6. September", sagt Bochmann. Im Gegensatz zu 2013, als es tagelang regnete, war es am 6. September eine einzige Gewitterzelle die in wenigen Minuten den Ort unter Wasser setzte. Nachbarorte blieben nahezu verschont. Die Gewalt des Wasser beschäftigt Bochmann bis heute und die Videos von Autos, die durch den Ort schwimmen und an Hauswänden einschlagen. "Das vergisst man nicht", sagt er. Die Schäden, die das Wasser hinterlassen hat, machen ihn sprachlos. "Es hat mir in der Seele wehgetan, meinen Heimatort so zu sehen. Der ganze Wiederaufbau war in kurzer Zeit zerstört", sagt er. Wie viel Schäden das Wasser an privaten Gebäuden anrichtete, ist zentral nicht erfasst. Die Schäden an kommunalen Straßen, Gehwegen und dem Bach belaufen sich auf rund 10,5 Millionen Euro. Was bleibt ist die Frage, wie der Ort sich zukünftig auf ähnliche Wetterereignisse vorbereiten kann. "Die flächendeckende Warnung der Bevölkerung muss ausgebaut werden. Dafür erhalten wir zwei akkubetriebene Sirenen", so Bochmann. Doch er weiß, dass auch sie keinen hundertprozentigen Schutz bieten. "Wenn das Wasser kommt, kommt es. Aufhalten kann man es nicht", sagt er. (grun)