Fotovoltaik-Anlage in Adorf: Einwohner können ihre Bedenken äußern

Auf einem Privatfeld plant ein Anwohner eine Agri-Fotovoltaik-Anlage. Einige Adorfer zeigen sich davon wenig begeistert. Ab Ende Februar können sie öffentlich Bedenken äußern. Erste Kritik gab es im Gemeinderat.

Die Pläne für die Errichtung einer Agri-Fotovoltaik-Anlage auf einem Privatgrundstück in Adorf nehmen Gestalt an. Das sorgte in der vergangenen Sitzung des Gemeinderates Neukirchen für Diskussionen. Ein Adorfer Biobauer plant, eine seiner Feldflächen landwirtschaftlich und für die Stromproduktion zu nutzen. Dafür möchte er Agri-PV-Module...