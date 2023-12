Einbrecher haben es auf Arztpraxen in Chemnitz abgesehen

Die Täter brachen gewaltsam Türen auf oder drangen über ein Fenster in die Praxisräume ein. Zudem wüteten sie im Keller und nahmen Fahrräder mit.

Der Polizei sind in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche in Arztpraxen gemeldet worden. So hatten sich Täter in der Nacht zum Montag gewaltsam Zutritt in eine Praxis an der Ludwig-Richter-Straße verschafft und Bargeld sowie drei Tablets mitgenommen. Der Einbruch in eine zweite Praxis in dem Haus misslang. Ebenfalls am Wochenende hatten sich...