Einbrecher stehlen im Stadtteil Euba Musiktechnik

Bislang unbekannte Täter sind in einen Container eingedrungen, der im Stadtteil Euba an der Eubaer Straße stand. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten sie sich über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu dem Container verschafft. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher schließlich zum einen ein mattschwarzes BMX-Fahrrad des Herstellers...