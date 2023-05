Einbruch in Tankstelle in Chemnitz: Verdächtiger gestellt

In der Nacht auf Samstag ist die Tankstelle an der Clausstraße zum Ziel eines Einbruchs geworden. Wie die Polizei mitteilte, drang ein zunächst unbekannter Täter gegen vier Uhr gewaltsam in den Verkaufsraum ein und stahl Tabakwaren und Alkohol. Offenbar verschaffte er sich Zutritt, indem er die Schiebetüren am Eingang zerstörte. Die Poliziei...