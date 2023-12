Einbruchsserie in Burgstädt: Diebe erbeuten Schmuck

Die Polizei sieht eine Häufung der Straftaten. Meist ist der Sachschaden größer als der Wert des Diebesgutes. Doch nicht beim jüngsten Fall.

Einwohner von Burgstädt und Umgebung sind besorgt: Die Anzahl der Einbrüche in den vergangenen Tagen häuft sich. Meist kommen die Täter in der Nacht und nutzen die Abwesenheit der Bewohner. Doch dieses Mal war alles anders: Unbekannte sind am späten Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Diebe hebelten die Terrassentür...