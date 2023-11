Einbruchsserie rund um Burgstädt: Kirche und Kneipe sind Ziele

Die Polizei sieht eine Häufung der Straftaten in Burgstädt und Hartmannsdorf. Meist ist der Sachschaden größer als der Wert des Diebesgutes. In dieser Woche gab es zwei Vorfälle.

In der Region rund um Burgstädt macht sich Angst breit: In den vergangenen Wochen ist es gehäuft zu Einbrüchen gekommen. Dabei gehen die Diebe immer dreister vor. So hebelten sie in der Nacht zum Dienstag eine Tür zur Kirche der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde an der Burkersdorfer Straße auf. Sie durchsuchten Räume und öffneten...